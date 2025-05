Motociclista morre após colisão com van em Ribeirão Preto (SP) De acordo com testemunhas, a van teria avançado o sinal vermelho causando o acidente Cidade Alerta Interior SP|Do R7 02/05/2025 - 19h18 (Atualizado em 02/05/2025 - 19h18 ) twitter

Um grave acidente no bairro Campos Elíseos, em Ribeirão Preto (SP), resultou na morte de um motociclista de 63 anos. A colisão entre a moto e uma van aconteceu no cruzamento das ruas Patrocínio e Luiz Barreto. Segundo testemunhas, a van teria avançado o sinal vermelho, mas a Polícia Civil ainda apura o caso com auxílio de imagens de câmeras de segurança.