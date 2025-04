Motociclista morre em colisão com caminhonete na Rodovia Vicente Botta, em São Carlos (SP) Motorista de caminhonete, um idoso de 83 anos, realizava uma conversão proibida quando foi atingido pela moto Cidade Alerta Interior SP|Do R7 23/04/2025 - 19h55 (Atualizado em 23/04/2025 - 19h55 ) twitter

Um acidente trágico ocorreu na Rodovia Vicente Botta, em São Carlos (SP), na tarde desta quarta-feira (23). Um motociclista de 22 anos morreu após colidir com uma caminhonete.

O condutor do veículo, um idoso de 83 anos, realizava uma conversão proibida quando foi atingido pela moto. O impacto foi tão violento que o jovem motociclista ficou preso às ferragens do carro, morrendo no local. O passageiro da moto foi lançado a vários metros, sofrendo múltiplas fraturas e sendo levado às pressas pelo SAMU.

O motorista da caminhonete, em estado de choque, também necessitou de atendimento médico.

O trecho da rodovia ficou interditado durante as investigações da Polícia Rodoviária.