Motorista colide com ônibus em faixa exclusiva e levanta suspeita de mal súbito

Um carro colidiu violentamente com a traseira de um ônibus em uma faixa exclusiva para transporte público em Ribeirão Preto (SP). O motorista do veículo, de 32 anos, foi socorrido pelo SAMU com ferimentos. Segundo o sargento Belarmino, do Corpo de Bombeiros, há suspeita de que ele tenha sofrido uma crise convulsiva antes de perder o controle da direção. O local, bastante movimentado no momento do acidente, foi isolado para perícia.