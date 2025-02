Motorista foge após provocar acidente com motocicleta em Franca (SP) Vítimas sofreram ferimentos, mas estavam conscientes no momento do socorro

Cidade Alerta Interior SP|Do R7 29/01/2025 - 11h33 (Atualizado em 29/01/2025 - 11h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share