Motorista que atropelou e matou motociclista se apresenta à polícia Vítima deixa uma esposa grávida de dois meses e uma mãe desolada pela dor da perda repentina Cidade Alerta Interior SP|Do R7 28/03/2025 - 10h43 (Atualizado em 28/03/2025 - 10h43 )

Octávio Rodrigues da Silva, um motociclista de 32 anos, morreu no último dia 25, depois de ser atropelado por um veículo em um cruzamento de Serrana, na região de Ribeirão Preto (SP).

A vítima deixa uma esposa grávida de dois meses e uma mãe desolada pela dor da perda repentina. A família, em um gesto de nobreza, optou pela doação de órgãos de Otávio, enquanto busca justiça para o ocorrido.

O motorista do carro fugiu sem prestar socorro à vítima no dia do acidente, mas se apresentou à polícia dias depois.