Mulher é esfaqueada e apartamento é incendiado após encontro, em Franca (SP) Ex-companheira do dono do imóvel é a principal suspeita; vítima está internada Cidade Alerta Interior SP|Do R7 01/04/2025 - 12h24 (Atualizado em 01/04/2025 - 12h24 )

Um encontro em um apartamento em Franca (SP) terminou em tragédia com uma mulher esfaqueada e um incêndio. A agressora, ex-companheira do dono do imóvel, fugiu após o crime.

O incidente ocorreu após um grupo se reunir em um bar e seguir para o apartamento. A vítima foi atacada enquanto dormia, e o local foi incendiado.

A polícia está investigando o caso, e a vítima está internada.