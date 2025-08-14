Mulher é espancada e arrastada pelo companheiro em posto de combustível de Jales (SP)
Homem chegou a ser preso, mas foi liberado após a audiência de custódia
Um homem de 52 anos foi flagrado agredindo sua namorada de 47 anos em um posto de combustíveis na cidade de Jales (SP). De acordo com informações da polícia, o agressor teria se incomodado com as roupas da vítima e iniciado as agressões. Após ser preso em flagrante, o homem foi liberado durante a audiência de custódia. A situação tomou novo rumo quando a vítima, após receber atendimento médico, agrediu a própria filha, evidenciando a complexidade e o ciclo contínuo da violência doméstica.