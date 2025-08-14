Mulher é espancada e arrastada pelo companheiro em posto de combustível de Jales (SP) Homem chegou a ser preso, mas foi liberado após a audiência de custódia Cidade Alerta Interior SP|Do R7 14/08/2025 - 19h30 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h30 ) twitter

Um homem de 52 anos foi flagrado agredindo sua namorada de 47 anos em um posto de combustíveis na cidade de Jales (SP). De acordo com informações da polícia, o agressor teria se incomodado com as roupas da vítima e iniciado as agressões. Após ser preso em flagrante, o homem foi liberado durante a audiência de custódia. A situação tomou novo rumo quando a vítima, após receber atendimento médico, agrediu a própria filha, evidenciando a complexidade e o ciclo contínuo da violência doméstica.