Mulher é presa após arrastão em supermercado com adolescentes em Franca (SP) Foragida com mandado de prisão, ela usava nome falso e foi detida com duas menores Cidade Alerta Interior SP|Do R7 08/07/2025 - 21h36 (Atualizado em 08/07/2025 - 21h36 )

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar após ser flagrada em um arrastão em um supermercado na Vila Aparecida, em Franca (SP). Ela agia com duas adolescentes e o trio foi abordado no estacionamento com bolsas cheias de produtos de higiene e beleza. A mulher, que usava nome falso, estava foragida com mandado de prisão em Barretos (SP). As adolescentes foram liberadas após prestarem depoimento.