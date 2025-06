Mulher fica em estado grave após ser atropelada por carro em Franca (SP) O motorista fugiu após o acidente, sem prestar socorro à vítima Cidade Alerta Interior SP|Do R7 04/06/2025 - 21h38 (Atualizado em 04/06/2025 - 21h38 ) twitter

Câmeras de segurança capturaram o momento em que uma mulher foi atropelada no bairro Estação, em Franca (SP). O impacto foi tão forte que a vítima foi arremessada por vários metros. O motorista fugiu sem prestar socorro, abandonando o carro a alguns quarteirões do local. A vítima, em estado grave, foi levada à Santa Casa de Franca com múltiplas fraturas e sofreu uma parada cardíaca, mas foi reanimada.