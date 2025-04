Mulher fica gravemente ferida após ataque de Bull Terrier em Ribeirão Preto (SP) Cão escapou e atacou a vítima, que é irmã do dono do animal Cidade Alerta Interior SP|Do R7 08/04/2025 - 17h35 (Atualizado em 08/04/2025 - 17h35 ) twitter

Uma mulher de 42 anos foi gravemente ferida após ser atacada por um cão da raça Bull Terrier em Ribeirão Preto (SP). O incidente ocorreu no bairro Vila Virgínia, quando o cão escapou e atacou a vítima, que é irmã do dono do animal. A mulher sofreu ferimentos severos nos braços e pernas e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e SAMU.

O cão, que já havia atacado outras pessoas, permanece sob observação. A comunidade local expressa preocupação com a segurança, especialmente devido à presença de crianças na área. A zoonoses foi acionada, mas o animal não foi recolhido devido à responsabilidade do proprietário.