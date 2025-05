Mulher morre em capotamento na rodovia Lindo Vicentini (SP) Polícia investiga a causa do acidente Cidade Alerta Interior SP|Do R7 02/05/2025 - 19h22 (Atualizado em 02/05/2025 - 19h22 ) twitter

Uma mulher morreu em um acidente na rodovia Lindo Vicentini, que liga Serrana a Altinópolis (SP). Ela perdeu o controle do carro em uma curva, o que resultou no capotamento do veículo, que parou em uma área de mata. O automóvel foi encontrado tombado de ponta-cabeça, e a vítima — identificada como Laís Pimenta, empresária de Minas Gerais — já estava sem vida quando os bombeiros chegaram ao local. A Polícia Civil investiga as causas do acidente, incluindo a possibilidade de excesso de velocidade.