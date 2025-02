Mulher que teve corpo queimado pelo ex quebra silêncio após dois meses internada, em Franca Samara Elias, de 27 anos, lutou pela vida e recebeu alta do hospital; ela teve queimaduras em 30% do corpo

Cidade Alerta Interior SP|Do R7 17/02/2025

