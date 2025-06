Mulher sai ilesa após capotamento em Franca (SP) Acidente foi registrado por câmeras de segurança Cidade Alerta Interior SP|Do R7 11/06/2025 - 19h33 (Atualizado em 11/06/2025 - 19h33 ) twitter

Um acidente impressionante foi registrado por câmeras de segurança no Jardim Derminio, em Franca (SP). Um carro branco capotou após colidir com um veículo preto que saía de uma garagem. Apesar do impacto, a condutora saiu ilesa e recebeu atendimento do SAMU.