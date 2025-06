Obra em ponte começa, mas trecho de acidente com 12 estudantes mortos segue sem reparo Desnível no asfalto pode ter contribuído para colisão entre caminhão e ônibus Cidade Alerta Interior SP|Do R7 05/06/2025 - 19h48 (Atualizado em 05/06/2025 - 19h48 ) twitter

Três meses após o acidente que resultou na morte de 12 estudantes universitários, o trecho da rodovia onde ocorreu a tragédia segue sem qualquer reparo. O laudo do tacógrafo aponta que o caminhão invadiu a pista contrária, mas o desnível no asfalto pode ter contribuído para a perda de controle. Enquanto isso, a obra de recuperação da ponte sobre o Rio Salgado, interditada desde o final do ano passado, foi iniciada nesta semana. À beira da estrada, uma cruz com os nomes das vítimas permanece como lembrança do descaso.