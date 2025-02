Ônibus que transportava estudantes pega fogo na região Motoristas e alunos conseguiram sair do veículo sem ferimentos Cidade Alerta Interior SP|Do R7 27/02/2025 - 10h50 (Atualizado em 27/02/2025 - 10h50 ) twitter

Na noite do último dia 25, um ônibus que transportava estudantes de Itápolis com sentido a Catanduva pegou fogo. Os estudantes que estavam nesse ônibus conseguiram descer antes de o veículo ser totalmente queimado.

Eles saíram de Itápolis e, quando já estavam bem perto da instituição de ensino na cidade de Catanduva, o motorista do ônibus viu uma fumaça saindo do veículo e, ainda na pista, estacionou e pediu que todos descessem.

Como é possível ver nas imagens feitas pelos próprios universitários, pouco tempo depois o ônibus já estava totalmente em chamas.

A prefeitura de Itápolis informou que o transporte dos estudantes é gratuito e que esse tipo de ocorrência nunca aconteceu ao longo de muitos anos de prestação do serviço. As causas do incêndio estão sendo apuradas.