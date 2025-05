Operação Cerco Total prende três suspeitos em São José da Bela Vista (SP) Ação conjunta combate tráfico e apreende drogas e arma ligada a tentativa de homicídio Cidade Alerta Interior SP|Do R7 14/05/2025 - 21h05 (Atualizado em 14/05/2025 - 21h05 ) twitter

A operação Cerco Total, realizada pela Polícia Civil de São Paulo, prendeu três homens em São José da Bela Vista (SP). Com apoio da DIG, GOI e DIESI, a ação focou no combate ao tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Foram apreendidas cocaína, maconha e uma espingarda possivelmente usada em tentativa de homicídio. Cinco mandados de busca foram cumpridos, com resultados positivos em três locais.