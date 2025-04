Operação desarticula esquema de venda ilegal de sangue de gatos em Jaboticabal (SP) Idosa de 65 anos mantinha 73 felinos em condições precárias para extração e comercialização do sangue Cidade Alerta Interior SP|Do R7 16/04/2025 - 19h23 (Atualizado em 16/04/2025 - 19h23 ) twitter

Uma operação policial em Jaboticabal (SP) desmantelou um esquema ilegal de coleta e venda de sangue de gatos. A investigação, denominada “Operação Pulo do Gato”, encontrou 73 animais mantidos em condições inadequadas por uma mulher de 65 anos, que extraía o sangue para venda em clínicas veterinárias de São José do Rio Preto (SP) e São Paulo (SP). A ação contou com a participação da vigilância sanitária e da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp. A responsável foi autuada e multada, enquanto os animais resgatados recebem cuidados veterinários.