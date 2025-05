Pensionista é encontrada morta com marcas de violência em Ribeirão Preto (SP) Adriana, de 53 anos, estava com sinais de golpes de faca pelo corpo Cidade Alerta Interior SP|Do R7 30/05/2025 - 19h49 (Atualizado em 30/05/2025 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher foi encontrada morta em casa, na zona norte de Ribeirão Preto (SP), com sinais de golpes de faca. Adriana, de 53 anos, era pensionista e proprietária de dois pontos comerciais. Foi a filha dela que acionou a polícia após não conseguir contato com a mãe. No local, a perícia encontrou indícios de violência e objetos desconhecidos. Câmeras de segurança poderão ajudar na investigação.