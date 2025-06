Polícia apreende caminhão de café com placa adulterada em Pedregulho (SP) Ação faz parte do reforço na segurança por conta do aumento nos furtos durante a safra Cidade Alerta Interior SP|Do R7 27/06/2025 - 21h22 (Atualizado em 27/06/2025 - 21h22 ) twitter

Uma operação conjunta das polícias ambiental e rodoviária apreendeu um caminhão carregado de café em Pedregulho (SP). O veículo estava com a placa adulterada e a carga sem nota fiscal. O motorista foi preso, e o passageiro não recebeu acusações, mas o café foi liberado por falta de registro de roubo. O aumento do preço do grão tem elevado os furtos na região, e a polícia intensificou as ações durante o período da colheita.