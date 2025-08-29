Polícia apura possível negligência médica após morte de bebê por desidratação em Araçatuba (SP) Família alega falhas no atendimento médico mesmo após quatro idas a unidades de saúde Cidade Alerta Interior SP|Do R7 29/08/2025 - 19h48 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h48 ) twitter

A Polícia Civil investiga uma possível negligência médica após a morte de Anthony Gabriel, um bebê de 9 meses, por desidratação em Araçatuba (SP). Segundo a mãe, mesmo após quatro visitas ao pronto-socorro e a uma UBS, a criança não recebeu a hidratação adequada. A prefeitura informou que os atendimentos seguiram os protocolos, mas a família busca justiça.