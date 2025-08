Polícia Civil apura se cachorro comeu parte do corpo de homem achado morto em Ribeirão Preto (SP) Animal foi encontrado no local sem alimentação e havia denúncias de maus-tratos antes do resgate

Cidade Alerta Interior SP|Do R7 06/08/2025 - 19h25 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share