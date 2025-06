Polícia Civil e bombeiros intensificam buscas por empresário desaparecido em Miguelópolis (SP) Equipe usa detector de metais subaquático para tentar localizar corpo no Rio Grande Cidade Alerta Interior SP|Do R7 11/06/2025 - 20h40 (Atualizado em 11/06/2025 - 20h40 ) twitter

A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros retomaram as buscas pelo corpo do empresário Nelson Francisco Carreira no Rio Grande, em Miguelópolis (SP). Utilizando um detector de metais subaquático trazido de São Paulo, as equipes, junto com o suspeito Felipe Miranda, tentam localizar o corpo. O crime, planejado por pelo menos cinco pessoas, inclui um sócio da vítima ainda foragido.