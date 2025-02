Polícia Civil faz operação e prende açougueiro por tráfico Segundo delegado, investigações vão continuar, já que o suspeito não era o dono da droga Cidade Alerta Interior SP|Do R7 31/01/2025 - 10h20 (Atualizado em 31/01/2025 - 10h20 ) twitter

No último dia 30, no centro de Santa Cruz das Palmeiras, no interior de São Paulo, uma operação da Polícia Civil prendeu em flagrante um açougueiro por tráfico de drogas.

As informações são de que, depois de uma investigação, os agentes constataram que o homem de 27 anos guardava drogas em um depósito de carnes.

No local, foram encontradas 200 porções de cocaína, pasta base de cocaína a granel e uma balança de precisão.

Segundo o delegado do caso, o suspeito guardava a droga, mas não é o dono dela. Portanto, as investigações continuam em andamento.