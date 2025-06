Polícia Civil investiga como homicídio o desaparecimento de Alex Gabriel em Pontal (SP) Jovem desapareceu após devolver um aparelho celular e ser sequestrado pelo dono do aparelho Cidade Alerta Interior SP|Do R7 06/06/2025 - 20h13 (Atualizado em 06/06/2025 - 20h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil investiga como homicídio o desaparecimento de Alex Gabriel Rial, de 16 anos. O jovem teria sido levado da porta de sua residência no último domingo (01), após devolver um aparelho celular a um homem que seria o dono do item. Quatro suspeitos foram presos e a polícia investiga se o corpo do jovem teria sido jogado no Rio Pardo.