Polícia Civil investiga morte de estudante em Ilha Solteira (SP)
Suspeitos do crime trocam acusações
A Polícia Civil continua investigando a morte da universitária Carmen de Oliveira Alves, de 26 anos, em Ilha Solteira, SP. De acordo com o namorado, Marcos Yuri Amorim, acusado de envolvimento no crime, a jovem teria desmaiado após uma discussão, e o outro envolvido, o policial militar Roberto Carlos de Oliveira, a teria matado em seguida com uma barra de ferro. No entanto, Roberto nega o crime e acusa Marcos.