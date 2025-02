Polícia Civil prende homem por maus-tratos na região de Ribeirão Preto (SP) Na casa, também vivia o pai do acusado, um idoso de 75 anos de idade, que foi levado para um abrigo Cidade Alerta Interior SP|Do R7 26/02/2025 - 10h11 (Atualizado em 26/02/2025 - 11h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem por maus-tratos a animais na cidade de São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Na casa, havia muita sujeira, restos de comida, lixo, roupas espalhadas e bastante mau cheiro.

Dentro do imóvel, foram encontrados um cachorro de grande e pequeno porte, e dois gatos, todos desnutridos e em estado de abandono. No local, também vivia o pai do acusado, um idoso de 75 anos de idade. Ele negou ter sido maltratado, mas foi resgatado e levado para um abrigo da cidade.