Polícia Civil prende homem suspeito de matar jovem de 22 anos em Ribeirão Preto (SP)
Homem confessou crime e revelou local onde escondeu pertences da vítima
A polícia prendeu Rodrigo Mussi, suspeito de matar Karina Queiroz, 22 anos, em Ribeirão Preto (SP). O crime ocorreu no bairro Cristo Redentor, e o suspeito foi detido no bairro Adelino Simioni. Mussi confessou o assassinato e indicou onde escondeu o celular e as chaves da vítima. A investigação utilizou imagens de câmeras de segurança para identificar o veículo do suspeito.