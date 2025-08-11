Polícia Civil prende homem suspeito de matar jovem de 22 anos em Ribeirão Preto (SP) Homem confessou crime e revelou local onde escondeu pertences da vítima Cidade Alerta Interior SP|Do R7 11/08/2025 - 19h59 (Atualizado em 11/08/2025 - 19h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia prendeu Rodrigo Mussi, suspeito de matar Karina Queiroz, 22 anos, em Ribeirão Preto (SP). O crime ocorreu no bairro Cristo Redentor, e o suspeito foi detido no bairro Adelino Simioni. Mussi confessou o assassinato e indicou onde escondeu o celular e as chaves da vítima. A investigação utilizou imagens de câmeras de segurança para identificar o veículo do suspeito.