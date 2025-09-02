Polícia Civil prende o terceiro envolvido na morte do ex-prefeito de Taquaritinga (SP) Dois adolescentes foram apreendidos e o último suspeito, um homem de 19 anos, acabou preso após perícia no veículo roubado Cidade Alerta Interior SP|Do R7 02/09/2025 - 20h37 (Atualizado em 02/09/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil prendeu o terceiro suspeito envolvido no latrocínio do ex-prefeito Vanderlei Márcio, em Taquaritinga (SP). Dois adolescentes já haviam sido apreendidos. O crime ocorreu em julho, e a vítima foi encontrada morta por asfixia. Imagens de câmeras de segurança e a perícia no veículo roubado foram fundamentais para a identificação dos envolvidos. Apenas um dos menores assumiu o crime.