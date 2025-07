Polícia cumpre mandado em apartamento de fazendeiro acusado de fazer ameaças em condomínio Apreensão de itens e exame de sanidade marcam caso envolvendo ameaças a vizinhos Cidade Alerta Interior SP|Do R7 25/07/2025 - 21h10 (Atualizado em 25/07/2025 - 21h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil cumpriu mandado de busca no apartamento de Alípio João Júnior, suspeito de ameaçar vizinhos e provocar tumulto em um condomínio. No local, foram apreendidos um celular quebrado e uma caixa de arma. O advogado do condomínio pretende pedir a expulsão do fazendeiro do local, enquanto o homem aguarda exame de insanidade mental. O caso continua sob investigação.