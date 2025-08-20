Polícia deflagra operação contra o tráfico de drogas em Urânia (SP) Ação resultou na apreensão de entorpecentes, anabolizantes e uma réplica de arma de fogo Cidade Alerta Interior SP|Do R7 19/08/2025 - 21h12 (Atualizado em 19/08/2025 - 21h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil de Urânia (SP), com apoio de equipes regionais, deflagrou a Operação Têmis, voltada ao combate ao tráfico de drogas. Três imóveis foram alvos da ação, que resultou na apreensão de entorpecentes, anabolizantes e uma réplica de arma de fogo. Uma pessoa foi presa em flagrante. As investigações continuam, com foco na análise dos dados de um celular apreendido durante a operação.