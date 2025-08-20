Polícia deflagra operação contra o tráfico de drogas em Urânia (SP)
Ação resultou na apreensão de entorpecentes, anabolizantes e uma réplica de arma de fogo
A Polícia Civil de Urânia (SP), com apoio de equipes regionais, deflagrou a Operação Têmis, voltada ao combate ao tráfico de drogas. Três imóveis foram alvos da ação, que resultou na apreensão de entorpecentes, anabolizantes e uma réplica de arma de fogo. Uma pessoa foi presa em flagrante. As investigações continuam, com foco na análise dos dados de um celular apreendido durante a operação.