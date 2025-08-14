Polícia está prestes a concluir inquérito sobre morte de ciclista em Araçatuba (SP) Thaís Bonatti foi atropelada e morta por juiz aposentado que dirigia embriagado Cidade Alerta Interior SP|Do R7 14/08/2025 - 19h49 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h04 ) twitter

A Polícia Civil deve concluir nos próximos dias o inquérito sobre a morte da ciclista Thaís Bonatti. Ela foi atropelada pelo juiz aposentado Fernando Augusto no dia 24 de julho, em Araçatuba (SP). Segundo investigações iniciais, ele dirigia embriagado após sair de uma boate. A família da vítima pede justiça, enquanto a defesa do acusado alega que Thaís estava em ponto cego no momento do atropelamento.