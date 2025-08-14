Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Polícia está prestes a concluir inquérito sobre morte de ciclista em Araçatuba (SP)

Thaís Bonatti foi atropelada e morta por juiz aposentado que dirigia embriagado

Cidade Alerta Interior SP|Do R7

A Polícia Civil deve concluir nos próximos dias o inquérito sobre a morte da ciclista Thaís Bonatti. Ela foi atropelada pelo juiz aposentado Fernando Augusto no dia 24 de julho, em Araçatuba (SP). Segundo investigações iniciais, ele dirigia embriagado após sair de uma boate. A família da vítima pede justiça, enquanto a defesa do acusado alega que Thaís estava em ponto cego no momento do atropelamento.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.