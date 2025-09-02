Polícia Federal faz operação contra o tráfico interestadual de drogas em Rio Preto (SP) Grupo usava imóveis para lavar dinheiro do tráfico; 217 kg de drogas e milhões em espécie foram apreendidos Cidade Alerta Interior SP|Do R7 02/09/2025 - 19h12 (Atualizado em 02/09/2025 - 19h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Federal, com apoio do GAECO e do Ministério Público, deflagrou a Operação Hetera para desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. Mandados foram cumpridos em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. A investigação ainda revelou a compra de imóveis com dinheiro ilícito e apreendeu 217 kg de drogas e milhões em espécie.