Polícia Federal faz operação em Ribeirão Preto (SP) contra tráfico internacional de drogas e armas Grupo é acusado de enviar drogas ao exterior e fabricar peças de armas com impressora 3D Cidade Alerta Interior SP|Do R7 07/05/2025 - 21h25 (Atualizado em 07/05/2025 - 21h25 )

A Polícia Federal realizou uma operação em Ribeirão Preto (SP) contra uma quadrilha envolvida no tráfico internacional de drogas e armas, com origem no Paraguai e distribuição em diversos estados brasileiros. A ação, chamada de Operação Blacklist, foi coordenada pela Polícia Federal de Ponta Porã (MS). As investigações indicam que o grupo enviava entorpecentes também para a Europa. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos veículos, munições, armas de fogo e uma impressora 3D utilizada na fabricação de peças de armamento.