Polícia identifica suspeito de homicídio de adolescente em Guaíra (SP) Caso ocorreu na Avenida Vinte e Nove e deixou outro jovem ferido; munições foram apreendidas Cidade Alerta Interior SP|Do R7 02/04/2025 - 19h54 (Atualizado em 02/04/2025 - 20h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil de Guaíra (SP) identificou o suspeito de assassinar um adolescente de 17 anos e ferir outro jovem de 23 anos. O crime ocorreu na Avenida Vinte e Nove, onde Neander Pereira da Silva foi encontrado sem vida. Testemunhas apontaram um morador do bairro CECAP como autor dos disparos.

Durante as buscas, foram encontradas munições na casa do tio do suspeito, que segue foragido. O jovem baleado está fora de perigo.

O caso segue sob investigação.