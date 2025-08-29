Logo R7.com
Polícia identifica suspeito de pichar suásticas em bairro de Ribeirão Preto (SP)

Imagens de câmeras de segurança ajudam nas investigações, mas homem ainda não foi localizado

Cidade Alerta Interior SP|Do R7

A Polícia Civil de Ribeirão Preto (SP) identificou o homem suspeito de pichar suásticas em muros de residências no bairro Antonio Marincek. Apesar do avanço nas investigações, o suspeito ainda não foi localizado. Moradores, alarmados com os atos de intolerância, estão colaborando com as autoridades e forneceram imagens de câmeras de segurança que registraram a ação do suspeito.

