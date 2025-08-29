Polícia identifica suspeito de pichar suásticas em bairro de Ribeirão Preto (SP) Imagens de câmeras de segurança ajudam nas investigações, mas homem ainda não foi localizado Cidade Alerta Interior SP|Do R7 29/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 20h00 ) twitter

A Polícia Civil de Ribeirão Preto (SP) identificou o homem suspeito de pichar suásticas em muros de residências no bairro Antonio Marincek. Apesar do avanço nas investigações, o suspeito ainda não foi localizado. Moradores, alarmados com os atos de intolerância, estão colaborando com as autoridades e forneceram imagens de câmeras de segurança que registraram a ação do suspeito.