Polícia interrompe churrasco e prende foragido em Rifaina (SP) O homem comemorava aniversário em uma chalana quando a operação policial surpreendeu os convidados Cidade Alerta Interior SP|Do R7 28/07/2025 - 20h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 20h58 )

Um homem de 25 anos teve seu churrasco de aniversário interrompido pela polícia em Rifaina (SP). Procurado por roubo qualificado desde 2020, ele foi capturado após denúncia anônima. A operação ocorreu no Rio Grande, com policiais do Baepe usando barcos para abordar a chalana. O foragido foi levado à penitenciária, onde agora está à disposição da Justiça.