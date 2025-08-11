Logo R7.com
Polícia investiga possível passagem de representante comercial desaparecido por Ribeirão Preto (SP)

Pistas contraditórias intrigam as autoridades enquanto a família busca respostas

Cidade Alerta Interior SP|Do R7

O representante comercial Robinson Lino Gonçalves está desaparecido há mais de dois meses. O homem foi visto pela última vez em Monte Alto (SP), quando teria embarcado para São José do Rio Preto (SP). A polícia investiga pistas contraditórias, incluindo supostos avistamentos em Catanduva (SP) e São José do Rio Preto. O carro de Robinson foi encontrado abandonado, e a família busca respostas enquanto as autoridades analisam as evidências.

