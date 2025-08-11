Polícia militar surpreende bandidos furtando cofre em Franca (SP)
Dois suspeitos foram presos em flagrante pela polícia, e um terceiro foi detido ao tentar guinchar o carro usado no crime
Quatro homens invadiram uma empresa de componentes para calçados em Franca (SP), cortaram a energia elétrica e tentaram roubar um cofre, na madrugada do último domingo (10). Dois suspeitos foram presos em flagrante pela polícia, e um terceiro foi detido ao tentar guinchar o carro usado no crime, com o item roubado. O cofre, que continha documentos e cheques, foi recuperado.