Polícia militar surpreende bandidos furtando cofre em Franca (SP) Dois suspeitos foram presos em flagrante pela polícia, e um terceiro foi detido ao tentar guinchar o carro usado no crime Cidade Alerta Interior SP|Do R7 11/08/2025 - 19h52 (Atualizado em 11/08/2025 - 19h52 )

Quatro homens invadiram uma empresa de componentes para calçados em Franca (SP), cortaram a energia elétrica e tentaram roubar um cofre, na madrugada do último domingo (10). Dois suspeitos foram presos em flagrante pela polícia, e um terceiro foi detido ao tentar guinchar o carro usado no crime, com o item roubado. O cofre, que continha documentos e cheques, foi recuperado.