Polícia prende homem suspeito de agredir e manter ex em cárcere privado em Rio Preto (SP) Vítima foi resgatada após quatro dias de violência e passou por cirurgia devido às agressões Cidade Alerta Interior SP|Do R7 29/08/2025 - 19h54 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 40 anos foi preso em São José do Rio Preto (SP), suspeito de manter sua ex-namorada, de 28 anos, em cárcere privado e agredi-la com objetos da casa. A vítima, após ser resgatada, precisou passar por cirurgia após quatro dias de violência. O agressor, que já era procurado por tráfico de drogas, foi localizado no imóvel onde a polícia encontrou evidências do crime.