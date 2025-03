Polícia procura suspeito de esfaquear e matar cachorro em Franca Acusado pode enfrentar pena de reclusão e multa de até seis mil reais Cidade Alerta Interior SP|Do R7 10/03/2025 - 11h10 (Atualizado em 10/03/2025 - 11h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia de Franca está à procura de um homem suspeito de esfaquear e matar um cachorro no Jardim Luiza dois. O crime gerou revolta na comunidade, que exige justiça e punição severa para o agressor.

O caso foi destacado no programa Cidade Alerta, no qual foram discutidas as implicações legais e a necessidade de leis mais rígidas para proteger os animais. O suspeito, que fugiu após o ataque, pode enfrentar pena de reclusão e multa de até seis mil reais.

A comunidade e as autoridades locais estão empenhadas em encontrar o responsável e garantir que ele responda por seus atos. O incidente destaca a importância de atualizar as leis de proteção animal.