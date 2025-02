Polícia vai encerrar inquérito sobre acidente da rodovia Jorge Luiz Todos os depoimentos, inclusive o do motorista do caminhão, já foram colhidos Cidade Alerta Interior SP|Do R7 28/02/2025 - 09h37 (Atualizado em 28/02/2025 - 09h37 ) twitter

Uma semana após o trágico acidente na Rodovia Jorge Luiz, em Nuporanga, que resultou na morte de doze estudantes, novas informações sobre a investigação são reveladas. O motorista do caminhão, Evandro Rogério Leite, permanece preso enquanto a Polícia Civil conclui as oitivas.

O inquérito, que deve ser finalizado em breve, será crucial para decidir sobre a manutenção da prisão preventiva do motorista, acusado de dolo eventual. O advogado de defesa alega más condições da rodovia como causa do acidente.

A polícia aguarda laudos técnicos para concluir o caso, enquanto as famílias e sobreviventes ainda lidam com o trauma do ocorrido.