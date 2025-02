Policial Civil apreende cerca de 150 quilos de maconha em Ribeirão Preto (SP) A investigação, que já durava 30 dias, culminou na descoberta da droga e na prisão de um suspeito Cidade Alerta Interior SP|Do R7 28/02/2025 - 12h11 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h11 ) twitter

Em Ribeirão Preto, uma operação policial resultou na apreensão de quase 150 quilos de maconha e na prisão de um suspeito. Além dos tijolos de maconha, uma prensa, uma espingarda e outros materiais foram encontrados.

O delegado André Balduque explica que a investigação já durava 30 dias, culminando na descoberta de drogas enterradas e kits prontos para venda no carnaval.

A Guarda Civil Metropolitana, com a ajuda de cães farejadores, desempenhou um papel crucial na localização das drogas. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos no esquema de tráfico.