Policial militar acusado de matar comerciante alega disparo acidental João Vitor, de 27 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante uma abordagem em Orlândia (SP) Cidade Alerta Interior SP|Do R7 26/05/2025 - 20h43 (Atualizado em 26/05/2025 - 20h43 ) twitter

A RECORD teve acesso ao depoimento do policial militar acusado de matar o comerciante João Vitor com um tiro na cabeça, durante uma abordagem em Orlândia (SP) no ano passado. O agente, Arthur Figueira Cintra, alegou que o disparo foi acidental e teria acontecido depois de ter recebido um empurrão do pai da vítima. A família de João Vitor, que tinha 27 anos, contesta a versão e pede por júri popular.