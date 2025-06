Primeiro laudo do IML confirma presença de chumbinho nos restos mortais de Nathália Garnica Veterinária teria morrido em condições semelhantes às da professora Larissa Rodrigues Cidade Alerta Interior SP|Do R7 16/06/2025 - 19h19 (Atualizado em 16/06/2025 - 19h19 ) twitter

O primeiro laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou a presença de chumbinho nos restos mortais de Nathália Garnica, irmã do médico Luiz Garnica, acusado junto com a mãe, Elizabete Arrabaça, de envenenarem a professora Larissa Rodrigues. Nathália teria morrido em condições semelhantes às da professora. A polícia aguarda laudos oficiais para avançar nas investigações.