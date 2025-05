Programa Celular Seguro reforça proteção contra roubos e furtos no Brasil Mais de 2,3 milhões de aparelhos já foram cadastrados desde o lançamento da iniciativa Cidade Alerta Interior SP|Do R7 30/04/2025 - 21h41 (Atualizado em 30/04/2025 - 21h41 ) twitter

O programa Celular Seguro, do Governo Federal, já conta com mais de 2.300.000 celulares cadastrados e 130.000 alertas de bloqueio emitidos, consolidando-se como uma ferramenta importante no combate aos roubos e furtos de aparelhos no Brasil. Com a nova atualização, sempre que um chip é ativado em um telefone cadastrado como roubado ou furtado, o usuário recebe uma mensagem automática do Ministério da Justiça informando sobre a restrição. Lançado em dezembro de 2023, o programa tem como meta reduzir casos de roubo e furto registrados no país. Para aderir, basta acessar o site ou aplicativo Celular Seguro e cadastrar o dispositivo.