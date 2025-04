Quadro valioso com fios de ouro é roubado em Ribeirão Preto (SP) Obra de arte persa de valor incalculável foi alvo de ação planejada por criminosos Cidade Alerta Interior SP|Do R7 24/04/2025 - 19h25 (Atualizado em 24/04/2025 - 19h25 ) twitter

Um quadro valioso confeccionado com fios de ouro foi roubado de uma residência em Ribeirão Preto (SP) em uma ação meticulosamente planejada. As imagens de segurança mostram os criminosos - que usavam uniformes de prestadores de serviço e um veículo com placas clonadas - agindo com precisão, sugerindo informações privilegiadas sobre a valiosa peça. A obra, adquirida em Dubai, é um raro quadro persa bordado a ouro, altamente cobiçado no mercado ilegal de arte.

A polícia investiga o caso, buscando identificar os responsáveis e entender como obtiveram informações sobre o objeto de luxo.