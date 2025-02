Reconstituição termina em confusão entre Polícia e advogados de preso em Batatais Polícia afirma que advogados tentaram conversar com preso durante a reconstituição de tentativa de feminicídio em 2023 Cidade Alerta Interior SP|Do R7 13/02/2025 - 09h39 (Atualizado em 13/02/2025 - 09h39 ) twitter

A Polícia Civil realizou nesta quarta (12) a reconstituição de uma tentativa de feminicídio ocorrida em Batatais, em 2023. Uma balconista foi atacada pelo ex-namorado enquanto ia trabalhar; a jovem, que hoje tem 28 anos e já possuía medidas protetivas contra ele, sobreviveu após levar 26 golpes de faca. Durante a reconstituição nesta quarta (12), houve confusão entre a polícia e o advogado do autor. Segundo o boletim de ocorrência, registrado pelos próprios agentes penitenciários, dois advogados do suspeito foram advertidos por tentar interromper a reconstituição e insistirem em uma conversa sigilosa com o preso na rua. De acordo com a Polícia Civil, eles chegaram a filmar a equipe e questionaram a ação dos policiais, mesmo após serem informados de que essa conversa entre advogado e cliente deveria ocorrer no presídio.