Resgate heroico salva cavalo após queda de 30 metros em São Carlos (SP) Bombeiros utilizaram técnicas de rapel e contaram com apoio veterinário para salvar animal que caiu durante a noite Cidade Alerta Interior SP|Do R7 04/04/2025 - 20h43 (Atualizado em 04/04/2025 - 20h43 )

Um dramático resgate mobilizou o Corpo de Bombeiros de São Carlos (SP) após um cavalo cair de um penhasco de aproximadamente 30 metros na Serra do Aracy. O animal de 3 anos e 4 meses, despencou no local por volta das 19h de quinta-feira (25), mas o difícil acesso obrigou as equipes a iniciarem o salvamento apenas na manhã seguinte.

Durante nove horas exaustivas, os bombeiros utilizaram técnicas de rapel para alcançar o cavalo, que foi sedado por uma veterinária para facilitar o resgate. O helicóptero Águia de Ribeirão Preto ficou em alerta, mas não precisou ser acionado. Milagrosamente, o animal não sofreu fraturas graves e foi encaminhado para observação no canil municipal antes de ser devolvido ao dono.