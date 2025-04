Roubos de alianças aumentam e desafiam segurança pública no Brasil Criminosos agem com violência e ousadia, alimentando mercado ilegal de joias Cidade Alerta Interior SP|Do R7 16/04/2025 - 17h36 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O crescente número de roubos de alianças em cidades brasileiras revela um padrão de violência, com criminosos agindo em diferentes horários. Vítimas relatam a brutalidade dos ataques e as dificuldades para superar o trauma. As joias roubadas alimentam um mercado ilegal, onde a falta de rastreabilidade dificulta a recuperação.

Especialistas apontam a necessidade de penas mais duras para receptação e atualização das leis para combater esse tipo de crime com maior eficácia.