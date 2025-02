Saerp deixa obra aberta em rua e veículos caem em buraco Acidentes aconteceram na Rua Recife, no bairro Jardim Aeroporto, em Ribeirão (SP) Cidade Alerta Interior SP|Do R7 04/02/2025 - 11h07 (Atualizado em 04/02/2025 - 11h07 ) twitter

Em Ribeirão Preto (SP), um carro caiu em um buraco no meio da Rua Recife, no bairro Jardim Aeroporto. O motorista e a passageira tiveram ferimentos leves e foram levados para uma UPA.

De acordo com moradores da região, a cratera foi causada por funcionários da Saerp, na sexta-feira (31), que fizeram um reparo em uma tubulação de água. O serviço foi feito, mas o buraco ficou aberto.

Outro acidente também aconteceu no mesmo local com um motociclista. Câmeras de segurança registraram quando a moto cai no buraco e o motociclista é arremessado para longe.

Em nota, a Saerp informou que trabalhos emergenciais, como o de tapar buracos em vias, podem atrasar por causa da intensidade da chuva nos últimos dias. O órgão lamentou o ocorrido, mas esclareceu que o local onde o carro caiu estava sinalizado.